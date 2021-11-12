واشنطن “تدين بشدة” الحكم بسجن صحفي أمريكي معتقل في ميانمار

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أفادت واشنطن، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة تدين بشدة الحكم على الصحفي داني فينستر بالسجن 11 عاما، بعد اعتقاله من قبل المجلس العسكري في ميانمار في أيار المنصرم.

وشددت الخارجية في بيان على أن المسؤولين الأمريكيين يواصلون العمل من أجل “الإفراج الفوري عن فينستر”، واصفة الحكم الصادر في حقه بـ”الإدانة الجائرة لشخص بريء”.

وكانت صحيفة “فرونتير ميانمار” أعلنت الجمعة أن حكما بالسجن 11 عاما صدر بحق فينستر.

وقالت الصحيفة إنها “تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها داني فينستر بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاما لثلاث تهم” هي التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة.

وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحفي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.