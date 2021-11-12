مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الحادث وقع يوم 12 نوفمبر خلال عمية إنزال جوي لوحدة من قوات المظلين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية.

وذكر البيان أن الحادث نجم عن "هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض" حينما نزل مظلات اثنين من الجنود المتعاقدين.

وحاول أحد الجنديين، حسب البيان، إنقاذهما بوقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل، وأصيبا بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء.