عقوبات أميركية على شخصيتين و4 كيانات في إريتريا

A + A -

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات على شخصيتين و4 كيانات في إريتريا على خلفية الحرب المستمرة في شمال إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية والقوات المتمردة في إقليم تيغراي وحلفائها.

وقال مدير (OFAC) أندريا م. جاكي إن وزارة الخزانة ستواصل استخدام جميع أدواتها وسلطاتها لاستهداف «أولئك الذين تسبب أفعالهم أزمة في المنطقة ويعاني بسببهم الآلاف». وأكد أن الولايات المتحدة على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، إذا لم يكن هناك تقدم ملموس نحو وقف الأعمال العدائية.



وأول المسجلين الجدد على لائحة العقوبات كانت قوات الدفاع الإريترية (EDF). كما وضعت الجبهة الشعبية من أجل الديموقراطية والعدالة (PFDJ)، بقيادة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي على اللائحة.



إضافة إلى ذلك، وضع اسم رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرها كاسا نمارام، على اللائحة. واتهم نمارام بكونه «قائداً أو مسؤولاً أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً أو كان عضواً في مجلس إدارة حكومة إريتريا الذين شاركوا في نشاط يساهم في الأزمة في شمال إثيوبيا»، بحسب وزارة الخزانة.



وصنفت شركة «Hidri Trust» من ضمن اللائحة. وهي الشركة القابضة لجميع مؤسسات «PFDJ»، واتهمت لكونها وكالة أو جهازاً تابعاً للحكومة الإريترية.



كذلك، اعتبر آغوس جبرييوت المستشار الاقتصادي لـ «PFDJ» والرئيس التنفيذي لشركة «Red Sea Trading» من ضمن المتهمين بتقديم مساعدات مالية وتكنولوجية لـ «PFDJ» ودعمهم.