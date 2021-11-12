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"إف بي آي" يحذر الشركات من هجوم محتمل لـ"أشباح إيرانية" تمتلك معلومات حساسة

12
NOVEMBER
2021
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حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" من هجمات إلكترونية محتملة لقراصنة إلكترونيين إيرانيين، عقب سرقة بيانات حساسة من عدد من المؤسسات الأمريكية.
 
وأعرب المكتب في تقرير نشرته شبكة "CNN" عن قلقه من أن القراصنة الإيرانيين قد يستخدمون هذه المعلومات لشق طرق إلى شبكات الشركات الأمريكية في المستقبل، وذلك ضمن تنبيهاته المنتظمة للمنظمات الأميركية حول تهديدات القرصنة المستمرة.
 
وقال آدم مايرز، نائب رئيس الاستخبارات في شركة "كراود سترايك" الأمنية الأمريكية، إن المتسللين المرتبطين بالحكومة الإيرانية انخرطوا بشكل متزايد في أنشطة الجرائم الإلكترونية، مثل برامج الفدية، كوسيلة لطمس الخطوط الفاصلة بين العمليات السيبرانية الحكومية وغير الحكومية، وفقا لـ"CNN".
 
وكانت شركة الأمن السيبراني "برووف بوينت"، أعلنت في يوليو/تمّوز الماضي أن قراصنة من الحرس الثوري الإيراني تسللوا متنكرين في صفة باحثين إلى أهداف في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لسرقة معلومات حساسة.
 
وشنت المجموعة المرتبطة بالحرس الثوري حملة سرية استهدفت أساتذة جامعيين وخبراء آخرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لسرقة معلومات خاصة بهم، توصف بـ"الحساسة"، بحسب الشركة.
 
وشملت الحملة جميع الأفراد الذين لديهم معلومات عن السياسة الخارجية، والمعارضة الإيرانية، والمحادثات النووية الأمريكية، بحسب الباحثين في "برووف بوينت".
 
وأبدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية "قلقها الشديد" في أحدث تقييم لها صادر في أبريل/نيسان، من "خبرة إيران واستعداداها لإجراء عمليات سيبرانية عدائية تجعل منها تهديدًا كبيرًا على أمن الشبكات والبيانات الأمريكية والحليفة".
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