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مسؤولة بولندية: عدد المهاجرين على حدودنا مع بيلاروسيا آخذ في الازدياد

12
NOVEMBER
2021
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قالت كاتارزينا زدانوفيتش، الممثلة الرسمية لمكتب قائد بودلاسكا في حرس الحدود البولندي، للصحفيين، اليوم الجمعة: إن "عدد المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية آخذ في الازدياد".
 
وأضافت زدانوفيتش: أن "عدد المهاجرين آخذ في الازدياد، يمكننا أن نرى ذلك في مخيم كوزنيتسا".
 
وأشارت إلى وجود بالفعل "أكثر من ألف شخص على الجانب البيلاروسي، في منطقة مستوطنة كوزنيتسا".
وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.
 
وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.
 
وقد اعتبرت وزارة الدفاع البيلاروسية، ما قامت به بولندا من نشر هذه القوات نشاطا عسكريا كبيرا؛ مشيرة إلى أن مينسك لم تتلق إخطارا من وارسو، في هذا الشأن.
 
كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما إزاء أوضاع المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
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