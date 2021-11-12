بيلاروسيا: نتوقع دخول الاتحاد الأوروبي في حوار معنا لحل أزمة الحدود

A + A -

توقعت بيلاروسيا أن يقوم الاتحاد الأوروبي ببعض الخطوات التي من شأنها الإسهام في حل أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال ممثل بيلاروس الدائم لدى الأمم المتحدة، فالنتين ريباكوف، اليوم الجمعة: "مينسك تتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى والدخول في حوار مع بلاده لحل قضية الأمن على الحدود بشكل مشترك.

وأكد ريباكوف أنهم "يستقدمون المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات" لافتا إلى أن "هناك العديد من الأدلة على ذلك والتي لا يمكن انكارها".

وأوضح المسؤول البيلاروسي يقين بلاده في ضرورة التعاون لضمان الحماية الفعالة للحدود بين بيلاروس وبولندا.

وقال: "ونحن من حيث المبدأ، مستعدون للتعاون والحوار من أجل ضمان الأمن على حدودنا المشتركة - التعاون في المقام الأول مع الاتحاد الأوروبي، لأن لدينا مشكلة بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي".

وتوقع ريباكوف أن يبادر الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات للحوار، قائلا: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ بعض الخطوات الأولى، لإظهار شيء من البراغماتية السليمة، والدخول في حوار معنا، وبالتالي يمكننا البدء في حل هذه المشكلة من خلال الجهود المشتركة".

وكان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي قد أكد سابقا أن بولندا تستقدم معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى الحدود البيلاروسية.

وقد شهدت الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مؤخرا بعض التوترات، وذلك على إثر نزوح الآلاف من المهاجرين إليها رغبة في المرور إلى بولندا، وهو ما دفع الأخيرة إلى تعزيز قواتها على الحدود بآلاف من الجنود، الأمر الذي زاد من التوترات بين الجانبين.