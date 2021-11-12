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ألمانيا تشهد تدهورا في الوضع الوبائي بعدما كانت نموذجا للسيطرة عليه

12
NOVEMBER
2021
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دق ناقوس خطر في ألمانيا التي كانت تعتبر نموذجا رئيسيا لمجابهة الوباء، حيث قفزت حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" إلى 50 ألف حالة يوميا، وسط مخاوف من تفاقم الوفيات ذات الصلة بالفيروس.
 
تقع ألمانيا حاليا، في خضم الموجة الرابعة من الوباء، حيث ينتشر متغير "دلتا" شديد العدوى تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
 
فيما قالت وكالة "رويترز"، إن الخميس يمثل اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد مستوى قياسيا من الإصابات اليومية بمرض فيروس كورونا، حيث وصل عدد الحالات الجديدة إلى 50196 حالة.
 
أظهرت بيانات هيئة الصحة العامة في البلاد، معهد روبرت كوخ، أن العدد الإجمالي للحالات في ألمانيا بلغ حتى اليوم، 4.89 مليون حالة وأن عدد الوفيات يبلغ 97198. تثير هذه البيانات قلق المسؤولين وخبراء الصحة العامة في ألمانيا.
 
دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل لعقد اجتماع عاجل مع رؤساء وزراء الولايات لمناقشة استجابة البلاد للأزمة، وقال المتحدث باسمها الأربعاء، إن الفيروس "ينتشر بشكل كبير" وإن هناك حاجة إلى "استجابة سريعة وموحدة".
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