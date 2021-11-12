living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأزهر يدين نقوشا مسيئة على جدران مسجد ومركزين إسلاميين شرق فرنسا

12
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قيام مجهولين بنقش رسوم مسيئة على جدران مسجد ومركزين إسلاميين شرق فرنسا.

وأعلن مكتب المدعي العام بمدينة بيزانسون الفرنسية قيام مجهولين بنقش "صلبان اللورين" باللون الأحمر، على جدران مسجد وجمعيتين إسلاميتين بإقليم دوبس شرق البلاد، في هجوم وُصف "بالعنصري".

ويعد صليب "اللورين" رمزا تقليديا لما يعرف بـ"الديغولية" أو المقاومة الفرنسية المتطرفة.

وقد أكد مكتب المدعي العام عزمه فتح تحقيق في الواقعة، بعد حالات الاستنكار الواسعة للحادث الاستفزازي كما وصفوه.

ويرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن "السبيل لمواجهة هذه الموجة الجديدة هو تفعيل القوانين للحدّ من تكرارها، خوفا من تسببها في الإضرار باستقرار المجتمع وأمن أفراده".

كما أكد المرصد الأزهري "رفضه القاطع للعنصرية وخطاب الكراهية الذي يستغله البعض ليوغل صدور الناس ضد المسلمين، ما يؤدي في النهاية إلى التطرف والعنف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout