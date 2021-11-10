ولي العهد السعودي يؤكد التزام المملكة باستقرار أسواق الطاقة

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أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التزام بلاده بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وجرى ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، وتمت المكالمة بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني، حيث جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في الاتصال بإعلان ولي العهد السعودي عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وقبل ذلك دحض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتهامات بأن المملكة تعرقل مفاوضات المناخ في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في اسكتلندا، وقال إن الاتهامات أكاذيب وافتراءات.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن جهود مكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تبتعد عن أي مصدر معين للطاقة، نافيا أن تكون الرياض قد تعرقل المحادثات الدولية بشأن المناخ.