الحرس الثوري الإيراني يُكذب واشنطن ويكشف تفاصيل جديدة عن المواجهة مع البحرية الأميركية في بحر عُمان

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أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.

وأعلن الحرس في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أن بحريته أحبطت محاولة أميركية لـ “سرقة” نفط إيراني في بحر عمان قبل ذلك بنحو أسبوع، وأنه قام بمصادرة الناقلة التي نقل الأميركيون النفط الإيراني إليها.

الا أن واشنطن نفت ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام قوات بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.

وأكد الحرس أنه “تم إطلاق الناقلة +سوثيس+ المصادرة”، وذلك وفق ما أورد موقعه الالكتروني “سباه نيوز” اليوم.