طالبان: تنظيم الدولة الإسلامية أصبح تحت السيطرة

A + A -

أكدت طالبان أن "الدولة الإسلامية" التي شنت مؤخرا عدة هجمات دامية في أفغانستان صارت "تحت السيطرة بشكل أو بآخر" موضحة أن التنظيم "لا يشكل تهديدا كبيرا"، بعد اعتقال 600 من أفراده أو المتعاطفين معه منذ آب.



وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في كابول إن التنظيم أصبح "تحت سيطرتنا بطريقة أو باخرى"، مؤكدا انه "لا يشكل تهديدا كبيرا".



وأضاف أنه في الأشهر الأخيرة "تم اعتقال قرابة 600 شخص لانتمائهم للتنظيم، واصفا ذلك بأنه "انجاز كبير".



وبحسب مجاهد فإن عددهم "ليس كبيرا في أفغانستان لأنهم لا يحظون بدعم الشعب"، مشيرا إلى أن هناك عددًا من النساء من بين المعتقلين، ويخضعن للاستجواب "من قبل نساء".



وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف آب وأطاحت الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وتعهدت إعادة الاستقرار بعد حرب استمرت 20 عاما.



وبحسب ذبيح الله مجاهد فإنه خلافا لنظيره في الشرق الأوسط، فإن تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، لا يضم سوى مقاتلين محليين ووجوده في أفغانستان لا يشكل خطرا على دول أخرى.



وتبنى التنظيم في 2021 أكثر من 220 هجوما في أفغانستان بما في ذلك العديد من الهجمات في كابول حيث سيطرت طالبان على مقاليد الحكم.