أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا

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قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأربعاء (10/11/2021) في برلين إنه خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم شددت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل على أن " استغلال المهاجرين كأداة " ضد الاتحاد الأوروبي من قبل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أمر "غير إنساني وغير مقبول"، مضيفا أن ميركل طلبت من بوتين "التأثير على النظام في مينسك"، الذي يتهمه الاتحاد الأوروبي بجلب مهاجرين عمدا إلى البلاد من أجل نقلهم بعد ذلك إلى الحدود مع بولندا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي الوقت نفسه، أعلن الكرملين في موسكو أن بوتين اقترح أن يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر مع القيادة في بيلاروس لإيجاد حل. وأضاف الكرملين أن ميركل نفسها أخذت زمام المبادرة لإجراء المحادثة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اتهامات بأن لروسيا أي علاقة بهذا النزاع، واصفا الاتهامات بأنها "غير لائقة على الإطلاق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا تدعم الدولة الشقيقة في مواجهتها مع الغرب. وكانت بولندا قد حملت بوتين الحليف الرئيسي لمينسك مسؤولية عن الأزمة.