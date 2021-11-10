كوريا الجنوبية على مقربة من كارثة صحية... حالات كورونا المصنفة "خطيرة" في ازدياد

A + A -

أبدت الحكومة في كوريا الجنوبية مخاوفها من ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات الخطيرة بين مصابي كورونا، وتحديدا لدى كبار السن، الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا في بداية برنامج التطعيم وبالتالي تناقصت فاعلية اللقاح.

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تأكيدها اليوم الأربعاء أن "عدد مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة بلغ 460 مريضا".

ولفتت إلى أن هذا يعد أعلى مستوى له بعد أن وصل إلى 434 مريضا يوم 25 أغسطس الماضي، وأرجعت ذلك بالأساس إلى التوسع في تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة، والتعايش مع الوباء.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجل عدد مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة أكثر من 300 مريض منذ الأول من سبتمبر حتى يوم 5 نوفمبر، وارتفع إلى أكثر من 400 مريض في يوم 6 من الشهر الجاري، بينما ظل أكثر من 400 مريض لليوم الخامس على التوالي.

من جانبه قال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم في اجتماع للاستجابة لكوفيد-19، اليوم الأربعاء، إن "المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا مثل عدد مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة، وعدد حالات الوفاة ومعدل تكاثر كورونا وغيرها، تتفاقم بشكل أسرع مما كان متوقعا".

وأشارت الوكالة إلى أن المرضى فوق 60 عاما من العمر شكل أكثر من 82% من إجمالي مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة، حيث بلغ عدد أولئك الذين هم في الستينات.

وأكدت الحكومة أن "النظام الطبي الحالي يمكنه السيطرة على 500 مريض في حالة صحية خطيرة بشكل مستقر".

وأبدت مخاوفها من أن عدد مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة قد يرتفع إلى أكثر من 500 مريض في وقت قريب إذا استمر الاتجاه الصعودي الحالي كما هو الحال الآن.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن عدد مرضى كورونا في حالة صحية خطيرة لدى كبار السن خاصة آخذ في الازدياد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا على خلفية الإجراءات المخففة لمكافحة كورونا.

وأرجعت الزيادة إلى تناقص فعالية اللقاحات للأشخاص فوق 60 عاما مع مرور الوقت نتيجة تطعيمهم في بداية برنامج التطعيم، مع العوامل الموسمية مثل الشتاء البارد.