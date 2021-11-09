أدان البابا فرنسيس اليوم الهجوم الذي وقع بطائرات مسيّرة على مقرّ إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفه بأنه «عمل إرهابي حقير».

وكان الكاظمي قد نجا من الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات مسيرة كانت محمّلة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد يوم الأحد. وأصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.

وأكد الفاتيكان أن وزير خارجيته بعث برسالة إلى الكاظمي باسم البابا الذي زار العراق في آذار الماضي.