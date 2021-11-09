وجاء في الرسالة: «في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبّر قداسته مجدداً عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي».