living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جنود بالأمم المتحدة في قفص الاتهام.. فضيحة تهريب مدوية

9
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه جنود برتغاليون يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة اتهامات بتهريب كميات من الذهب والألماس والمخدرات.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الجنود البرتغاليين جزء من قوة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
 
ويعتقد أنهم جزء من شبكة إجرامية استخدمت الطائرات العسكرية لنقل البضائع غير المشروعة إلى البرتغال.
 
وشارك 300 عنصر من الأمن البرتغالي في تفتيش أكثر من 100 منشآة في البلاد في إطار التحقيق.
 
ويقول مسؤولون في البرتغال إنه جرى اعتقال 10 أشخاص حتى الآن، بينهم عسكريون سابقون، ومن المرجح أن يمثلوا أمام المحكمة هذا الأسبوع.
 
وقال الجيش البرتغالي إن بداية القصة تعود إلى أواخر عام 2019، عندما علم المسؤولون بوجود هذه الشبكة، بعد تراكم الشكوك بتورط جنود في نقل الممنوعات من إفريقيا الوسطى.
 
وذكر الجيش في بيان: "القوات المسلحة تنبذ تماما هذه التصرفات التي تتعارض مع قيم المؤسسة العسكرية".
 
وقال وزير الدفاع البرتغالي جواو جوميز كرافينيو: "كل شيء يشير إلى أن هذه كانت أنشطة جرت بمبادرة حفنة من الجنود وليست نهجا عاما".
 
يذكر أنه تم نشر المئات من الجنود البرتغاليين في جمهورية إفريقيا الوسطى على مدى السنوات الماضية، حيث تغرق البلاد في حرب أهلية.
 
وإفريقيا الوسطى غنية بالذهب والماس، ومع ذلك فهي تعد واحدة من أفقر دول العالم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout