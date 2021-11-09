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حوصر داخل كهف عميق.. وجرى إنقاذه بـ240 شخصا

9
NOVEMBER
2021
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نجحت فرق الإنقاذ وعشرات المتطوعين في إخراج رجل عالق داخل كهف سحيق في ويلز، لمدة 3 أيام تقريبا، في عملية إنفاذ تعتبر الأطول من نوعها في تاريخ بريطانيا.
 
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الثلاثاء، أن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، علق داخل كهف في منتزه منارات بريكون في ويلز.
 
ويعرف الكهف في منتزه منارات بريكون بأنه الأطول في بريطانيا، إذ يمتد لنحو 59 كيلومترا، ويتكون من ممرات في تجويفات الجبال، مما يجعله هدفا لكثير مما يعرفون بـ"رواد الكهوف" الذين يستكشفون هذه الأماكن المظلمة.
 
وأضافت أن 240 شخصا، بينهم 8 فرق إنقاذ على الأقل، شارك في انتشال الرجل الذي أصيب في المكان.
 
وواجهت عملية الإنقاذ صعوبة بالغة سبب ضيق الكهف وتفقد مياه الشلالات في المكان.
 
واستمرت محنة الرجل نحو 4 ساعة داخل الكهف، وبعد انتشاله جرى نقله إلى المستشفى، بعد تلقيه الإسعافات الأولية، وتبين أنه مصاب بكسور عدة في جسده وكان فاقدا للوعي.
 
وقال ضابط الاتصال بخدمات الطوارئ البريطانية، غاري إيفانز إن الرجل بصحة جيدة، مقارنة بالمدة التي قضاها في الكهف.
 
وأضاف أن فرق الإنقاذ كانت سعيدة للغاية للطريقة التي تمت به عملية إخراج الرجل، خاصة أن العملية كانت صعبة والرجل نجا تقريبا من المحنة.
 
وكانت السلطات تقلت بلاغا السبت عن سقوط رجل أثناء تجوله في الكهف، من طرف رجل شاهده في المكان.
 
وكان الرجل يسير على مستوى 17 مترا تحت سطح الأرض، قبل أن ينزق ويتدحرج في الكهف حتى استقر عند 275 مترا تحت الأرض.
 
ويعتقد مسؤولون في فرق الإنقاذ بأن هذه أطول عملية إنقاذ في كهوف في تاريخ بريطانيا
 
وقال مسؤول لشبكة "سكاي نيوز" أن تستغرق العملية نحو 60 ساعة فهذا أمر لا يصدق.
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