living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تعترض على فرض عقوبات دولية ضد إثيوبيا: لن تؤدي إلى إنهاء القتال

9
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سيا عن معارضتها لمحاولات ممارسة الضغط الاقتصادي على إثيوبيا، بما في ذلك عبر العقوبات، كونها لن تسهم في إنهاء القتال، وستؤدي فقط إلى تفاقم وضع الشعب الإثيوبي.

وقالت مساعدة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا: "نحن على ثقة من أن فرض عقوبات أحادية غير قانونية والتهديد باستخدامها ورفض تقديم المساعدة الاقتصادية، يؤدي إلى نتائج عكسية للغاية ولن يؤدي إلا لتفاقم الحالة الاقتصادية للناس العاديين الذين يعانون أصلا، ولن يؤدي على الإطلاق إلى المصالحة" في إثيوبيا.

وأضافت: "لا توجد طريقة أخرى للتسوية سوى دعم الجهود الوطنية والإقليمية لإنهاء المواجهة العسكرية بين القوات الإثيوبية".

وتابعت: "نود أن نؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على وحدة وسلامة أراضي إثيوبيا الصديقة. ونحن مقتنعون بأن هذا هو الأساس الوحيد لحل جميع القضايا الخلافية".

وشن المسلحون في تيغراي هجوما واسعا في شمال إثيوبيا الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، استولوا فيه على عدد من المدن.

ويتحرك المسلحون باتجاه أديس أبابا على الرغم من أن قيادة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" أعلنت أن "مهمة الاستيلاء على العاصمة ليست على جدول أعمالها في الوقت الحالي".

من جهتها، حثت سلطات عدد من مناطق ومدن إثيوبيا بما فيها العاصمة السكان على حمل أسلحتهم والدفاع عن أنفسهم إذا لزم الأمر، فيما أعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد للأشهر الـ6 المقبلة.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout