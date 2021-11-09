الاتحاد الأوروبي: أزمة المهاجرين هجوم هجين علينا من بيلاروس التي سنشدد العقوبات ضدها

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تدفق المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس "هجوم هجين" على الاتحاد، ودعت لاتخاذ إجراءات رادعة ضد مينسك.

وقالت فون دير لاين في بيان لها اليوم الاثنين: "أدعو بلدان الاتحاد الأوروبي لإقرار توسيع نظام العقوبات ضد سلطات بيلاروس المسؤولة عن هذا الهجوم الهجين"، مضيفة أن "السلطات البيلاروسية يجب أن تدرك أن الضغط على الاتحاد الأوروبي من خلال الاستغلال الوقح للمهاجرين لن يساعدها في تحقيق أهدافها".

وإضافة إلى تشديد العقوبات على السلطات البيلاروسية، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على شركات الطيران للدول غير الأعضاء في الاتحاد التي تشارك في نقل المهاجرين إلى بيلاروس.

وسيطلب الاتحاد الأوروبي مساعدة الأمم المتحدة في إعادة المهاجرين إلى البلدان التي قدموا منها.

ومن المقرر أيضا أن يوفد الاتحاد الأوروبي مفوضه الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس إلى الدول التي يأتي منها المهاجرون، لإقناع سلطات تلك البلدان لاتخاذ إجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين أنها على اتصال برؤساء بولندا ودول البلطيق، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك الدول في ظروف أزمة الهجرة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون في الـ15 من نوفمبر أزمة الهجرة على الحدود مع بيلاروس، التي تتهمها بروكسل باستقدام المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عمدا.