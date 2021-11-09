الأمم المتحدة: خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقي تماما

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قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو يوم الاثنين إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي، بلغ مستويات "كارثية".

وأضافت ديكارلو في مجلس الأمن الدولي أن خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية، خطر داهم.