الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على رئيس بيلاروس

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عربت واشنطن عن قلقها إزاء الوضع على الحدود بين بيلاروس وبولندا وأكدت أنها ستواصل الضغط على سلطات بيلاروس، محملة إياها المسؤولية عن أزمة المهاجرين هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "نحن قلقون إزاء الصور والأنباء عن الأوضاع على الحدود بين بيلاروس وبولندا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تدين استغلال المهاجرين و"التعامل غير الإنساني" مع تدفقهم.

ودعت واشنطن السلطات البيلاروسية "لوقف الحملة لتوجيه تدفق الهجرة إلى أوروبا"، مضيفة أنها ستواصل الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "طالما ترفض السلطات البيلاروسي تنفيذ التزاماتها الدولية وتواصل تقويض السلام والأمن في أوروبا".

وفي الوقت ذاته أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن واشنطن لا تعتزم تشديد العقوبات على بيلاروس في الوقت الراهن.