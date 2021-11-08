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زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب وسط تركيا

8
NOVEMBER
2021
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 أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد)، أمس الاثنين، أن زلزالا بقوة 1ر5 درجة ضرب ولاية قونيا في وسط تركيا.

وذكرت أفاد أن الزلزال هز حي ميرام في ولاية قونيا في الساعة 8.43 مساء. بالتوقيت المحلي (17:43 بتوقيت غرينتش) ، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 82ر6 كيلومتر (2ر4 ميل) تحت سطح الأرض.

وأكد مكتب محافظ قونيا في تغريدة على تويتر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وعلى موقع تويتر أيضًا، أكد اوجور إبراهيم ألتاي، وهو مسؤول ببلدية قونيا الحضرية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في الأرواح بسبب الزلزال حتى الآن.

وأضاف "لحقت أضرار بثلاثة مبان مهجورة.. لم ترد أنباء عن أي شخص عالق".

 

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