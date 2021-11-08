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الخارجية الروسية: واشنطن تدعم تطبيق اتفاقيات “مينسك” لحل الأزمة الأوكرانية

8
NOVEMBER
2021
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وكبار المسؤولين الأميركيين أكّدوا للقادة الروس على “أهمية تطبيق اتفاقية مينسك حول حل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا”.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي اليوم إنه “خلال اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي جو بايدن في جنيف، كما خلال زيارتي نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية روبرت بيرنز، وفي اتصالاتهما مع القادة الروس، في كل هذه اللقاءات كان بايدن ومساعدوه يؤكدون بشكلٍ صريح على ضرورة تطبيق اتفاقية مينسك، بما في ذلك الوضع القانوني الخاص لإقليم دونباس”.
ودعا الولايات المتحدة إلى “إقناع القيادة الأوكرانية بضرورة التمسك باتفاقية مينسك الذي يجب احترامها”، مؤكداً أنّ ذلك “يمكن أن يساعد في تسهيل تسوية الأزمة الأوكرانية”.
وكان لافروف قد حذّر في شهر نيسان الماضي، وخلال مقابلة مع “القناة الأولى” الروسية، من أنّ “محاولات إشعال حرب جديدة في منطقة دونباس الأوكرانية ستدمر هذا البلد”.

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