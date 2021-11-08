ماذا يفعل الرئيس الأمريكي طوال اليوم؟

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يتوجه الرؤساء الأمريكيون إلى كل مكان ليقوموا بحملات ترويجية لأنفسهم وللسياسيين أصحاب التوجهات المماثلة لمعتقداتهم بالإضافة لاستضافة الفرق الرياضية الفائزة في البيت الأبيض.

لكن ما الذي يفعله رئيس الولايات المتحدة طوال اليوم بالضبط؟

لا يقتصر كونك رئيسا على إلقاء الخطب العامة والاجتماعات الاحتفالية مع القادة الأجانب، بل يوجد برنامج يومي للعمل، بحسب ما وصفه تيري سوليفان، المدير التنفيذي لمشروع "انتقال البيت الأبيض"، وهي منظمة غير حزبية تساعد الإدارات الرئاسية القادمة على الاستقرار، ووصفها بأنها أكبر وأكثر تأثيرا من دور الرئيس التنفيذي في شركة عالمية كبرى.

فبحسب سوليفان، الذي يشغل أيضا منصب عضو هيئة تدريس فخري في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، فإن إحدى طرق تقييم العمل للرؤساء تتمثل بعدد ساعات العمل اليومي، التي لوحظ بأنها تزداد أكثر وأكثر من وقت استلامهم لمناصبهم.

وبحسب ما نقل موقع Live Science، عن سوليفان، فإن يوم الرئيس جيمي كارتر، في العمل كان طويلا حيث وصل لمتوسط 17,4 ساعة، ليزداد بنسبة 8 في المئة في أول 100 يوم من توليه المنصب.

كيف كان الرؤساء يقضون وقتهم في العمل؟

قال سوليفان، أغلب الأوقات كان يقضيها الرؤساء كقائد عام للبلاد، مانحيين وقتا أقلا للأمور التي تتعلق بالأحزاب السياسية.

وخلص تحليل سوليفان إلى أن حوالي 9٪ من وقت الرئيس كان يقضي في مهام تتعلق بقيادة حزبه السياسي والاتصالات. (تم تخصيص ما تبقى من يوم الرئيس للسفر والوقت الشخصي).

اليوميات الرئاسية تقدم تفاصيل حياتية

يمكن لأي شخص لديه فضول لمعرفة كيف قضى الرؤساء أي يوم معين على مدار القرن الماضي الوصول إليه بسهولة، طالما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. قال جون وولي، المدير المشارك لمشروع الرئاسة الأمريكية، إنه بدءا من فترة فرانكلين دي روزفلت في عام 1933 ، احتفظ الرؤساء بما يُعرف الآن باسم "اليوميات اليومية" ، ويمكن العثور على العديد من هذه اليوميات على الإنترنت في العديد من المكتبات الرئاسية. في جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB). (يسعى مشروع UCSB أيضًا إلى أن يكون أرشيفًا شاملاً عبر الإنترنت للوثائق الرئاسية العامة.)

يتم الآن تجميع مذكرات الرؤساء المعاصرين من قبل موظفي الأرشيف الوطني، المرخص لهم بموجب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، من مصادر بما في ذلك الجدول الزمني اليومي للرئيس، وسجلات الخدمة السرية وملاحظات من موظفي البيت الأبيض، وفقا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.

في أحد الأمثلة ، في 2 يوليو 1964 ، بدأ الرئيس ليندون جونسون يومه في الساعة 9 صباحا مع وجبة الإفطار مع زوجته، ليدي بيرد جونسون، ووفقا لمذكرات ذلك اليوم، المحفوظة في مكتبة LBJ الرئاسية. كان هناك توقيعات على مشاريع القوانين، ولقاءات مع المشرعين والسفراء ومجلس الوزراء. حتى أن هناك إدخالا يقول إن جونسون أرسل مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى ابنته لوسي بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر.

لم ينته اليوم الرسمي إلا بعد أن نام جونسون بعد قراءة الأوراق على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى مزرعة إل بي جيه في تكساس ، في الساعة 10:46 مساء، وفقا للمذكرات.

ومع ذلك، هناك قيود على اليوميات اليومية، في بعض الأحيان، بسبب قضايا الأمن القومي، يمكن أن تكون السجلات غامضة حول ما حدث في اجتماع معين. أو قد لا تكتمل قائمة الأشخاص الذين حضروا اجتماعا، على الرغم من أن ذلك يرجع عادة إلى إغفال عرضي.

ولكن بشكل عام تعتبر اليوميات اليومية منجم ذهب من البيانات التي لن نحصل عليها أبدا بالنسبة لمعظم الرؤساء التاريخيين. أولئك الذين يبحثون عن الأنشطة اليومية للرؤساء من السنوات السابقة للبلاد قد يضطرون إلى الاطلاع على كتب التاريخ أو إذا كانوا مهتمين بالبحث الأصلي، فيقومون بزيارة الأرشيفات بأنفسهم.

على سبيل المثال، احتفظ جورج واشنطن بمذكرات إلى جانب المراسلات والأوراق المالية، في مكتبة الكونغرس.

ولكن عندما ظهرت أزمة "خليج الخنازير" خلال الأيام المائة الأولى من إدارة جون كينيدي، تضاعف اهتمامه بالواجبات العسكرية.