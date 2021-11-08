living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يفعل الرئيس الأمريكي طوال اليوم؟

8
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتوجه الرؤساء الأمريكيون إلى كل مكان ليقوموا بحملات ترويجية لأنفسهم وللسياسيين أصحاب التوجهات المماثلة لمعتقداتهم بالإضافة لاستضافة الفرق الرياضية الفائزة في البيت الأبيض.
 
لكن ما الذي يفعله رئيس الولايات المتحدة طوال اليوم بالضبط؟
 
لا يقتصر كونك رئيسا على إلقاء الخطب العامة والاجتماعات الاحتفالية مع القادة الأجانب، بل يوجد برنامج يومي للعمل، بحسب ما وصفه تيري سوليفان، المدير التنفيذي لمشروع "انتقال البيت الأبيض"، وهي منظمة غير حزبية تساعد الإدارات الرئاسية القادمة على الاستقرار، ووصفها بأنها أكبر وأكثر تأثيرا من دور الرئيس التنفيذي في شركة عالمية كبرى.
 
فبحسب سوليفان، الذي يشغل أيضا منصب عضو هيئة تدريس فخري في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، فإن إحدى طرق تقييم العمل للرؤساء تتمثل بعدد ساعات العمل اليومي، التي لوحظ بأنها تزداد أكثر وأكثر من وقت استلامهم لمناصبهم.
 
وبحسب ما نقل موقع Live Science، عن سوليفان، فإن يوم الرئيس جيمي كارتر، في العمل كان طويلا حيث وصل لمتوسط 17,4 ساعة، ليزداد بنسبة 8 في المئة في أول 100 يوم من توليه المنصب.
 
كيف كان الرؤساء يقضون وقتهم في العمل؟
 
قال سوليفان، أغلب الأوقات كان يقضيها الرؤساء كقائد عام للبلاد، مانحيين وقتا أقلا للأمور التي تتعلق بالأحزاب السياسية.
 
وخلص تحليل سوليفان إلى أن حوالي 9٪ من وقت الرئيس كان يقضي في مهام تتعلق بقيادة حزبه السياسي والاتصالات. (تم تخصيص ما تبقى من يوم الرئيس للسفر والوقت الشخصي).
 
اليوميات الرئاسية تقدم تفاصيل حياتية
 
يمكن لأي شخص لديه فضول لمعرفة كيف قضى الرؤساء أي يوم معين على مدار القرن الماضي الوصول إليه بسهولة، طالما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت. قال جون وولي، المدير المشارك لمشروع الرئاسة الأمريكية، إنه بدءا من فترة فرانكلين دي روزفلت في عام 1933 ، احتفظ الرؤساء بما يُعرف الآن باسم "اليوميات اليومية" ، ويمكن العثور على العديد من هذه اليوميات على الإنترنت في العديد من المكتبات الرئاسية. في جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB). (يسعى مشروع UCSB أيضًا إلى أن يكون أرشيفًا شاملاً عبر الإنترنت للوثائق الرئاسية العامة.)
 
يتم الآن تجميع مذكرات الرؤساء المعاصرين من قبل موظفي الأرشيف الوطني، المرخص لهم بموجب قانون السجلات الرئاسية لعام 1978، من مصادر بما في ذلك الجدول الزمني اليومي للرئيس، وسجلات الخدمة السرية وملاحظات من موظفي البيت الأبيض، وفقا لجمعية البيت الأبيض التاريخية.
 
في أحد الأمثلة ، في 2 يوليو 1964 ، بدأ الرئيس ليندون جونسون يومه في الساعة 9 صباحا مع وجبة الإفطار مع زوجته، ليدي بيرد جونسون، ووفقا لمذكرات ذلك اليوم، المحفوظة في مكتبة LBJ الرئاسية. كان هناك توقيعات على مشاريع القوانين، ولقاءات مع المشرعين والسفراء ومجلس الوزراء. حتى أن هناك إدخالا يقول إن جونسون أرسل مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى ابنته لوسي بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر.
 
لم ينته اليوم الرسمي إلا بعد أن نام جونسون بعد قراءة الأوراق على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى مزرعة إل بي جيه في تكساس ، في الساعة 10:46 مساء، وفقا للمذكرات.
 
ومع ذلك، هناك قيود على اليوميات اليومية، في بعض الأحيان، بسبب قضايا الأمن القومي، يمكن أن تكون السجلات غامضة حول ما حدث في اجتماع معين. أو قد لا تكتمل قائمة الأشخاص الذين حضروا اجتماعا، على الرغم من أن ذلك يرجع عادة إلى إغفال عرضي.
 
ولكن بشكل عام تعتبر اليوميات اليومية منجم ذهب من البيانات التي لن نحصل عليها أبدا بالنسبة لمعظم الرؤساء التاريخيين. أولئك الذين يبحثون عن الأنشطة اليومية للرؤساء من السنوات السابقة للبلاد قد يضطرون إلى الاطلاع على كتب التاريخ أو إذا كانوا مهتمين بالبحث الأصلي، فيقومون بزيارة الأرشيفات بأنفسهم.
 
على سبيل المثال، احتفظ جورج واشنطن بمذكرات إلى جانب المراسلات والأوراق المالية، في مكتبة الكونغرس.
 
 
ولكن عندما ظهرت أزمة "خليج الخنازير" خلال الأيام المائة الأولى من إدارة جون كينيدي، تضاعف اهتمامه بالواجبات العسكرية.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout