شجار بين مؤيدي ومعارضي القيود الصحية خلال مظاهرة بالولايات المتحدة

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اندلع شجار بين معارضي ومؤيدي ارتداء الكمامات والتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19 في مدينة بوستون بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حسب ما أفادت القناة التلفزيونية "إن بي سي بوستون" المحلية.

وأوضحت القناة أن عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، ما جذب السكان المؤيدين لارتداء الكمامات والتطعيم، وحدث بين تلك المجموعات شجار واحد على الأقل ما أجبر الشرطة على التدخل.

ويؤيد أغلب سكان ولاية ماساتشوستس تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى 70 بالمئة منهم اللقاح المضاد له، بحسب القناة.

يذكر أن السلطات الأمريكية قررت إلزام جميع القادمين إلى البلاد بإبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، على أن يبدأ تنفيذ القرار بداية من اليوم الإثنين.

وينص القرار الجديد على إبراز شهادة التطعيم عند الصعود على متن الطائرة، وسيبقى هذا الطلب في حيز التنفيذ حتى يتم إلغاؤه من قبل الرئيس الأمريكي، على أن يكون التطعيم قد تم بواسطة لقاح معترف عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن سلطات الصحة الأمريكية استثنت من هذا القرار الدبلوماسيين القادمين بزيارة رسمية، والأطفال يبلغون من العمر أقل من 18 عاماً، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم موانع موثوقة لأخذ اللقاح.