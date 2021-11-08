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متحور "هيهي"... معلومات عن الوباء الجديد

8
NOVEMBER
2021
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الحقيقة التي تتأكد كل يوم أن نهاية فيروس كورونا ليست قريبا، خاصة مع ظهور متحورات جديدة للفيروس الذي أنهك العالم خلال العاميين الماضيين.
 
مؤخرا ظهر متحور جديد اطلق عليه اسم "هيهي"، وتصدر محركات البحث عن غوغل، أملا في معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد، وهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون ضيفا خفيفا؟
 
واليوم أعلنت الصين عن ظهور متحور جديد لكورونا عرفت بـ"متحورة هيهي"، نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونغ غيانغ" بشرق شمال البلاد، وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في مصر، إنه "ليس هناك أي تطور خطير في أنواع الحالات أو شدتها".
 
مشددا على أن "التحورات في فيروس كورونا الاخير ليس كما يتردد أنها قوية".
 
ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية عن الطبيب أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، تأكيده على أن "متحور هيهي"، فهو حتى الآن قيد الدراسة، لا أحد يعرف قدرته على الفتك أو الانتشار، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتصنيف أي متحور جديد بأنه مثير للاهتمام، "لكن حتى الآن لم يظهر مدى قدرته على الفتك والانتشار كتنصنيف دلتا".
 
ولفت إلى أن "متحور دلتا هو متحور شديد حصل أنه هو الفيروس السائد".
 
وأكد الحداد على أن "كافة المتحورات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة ظهرت واختفت مثل "متحور- مو، المتحور الشرس"، هناك أكثر من نوع للمتحورات ظهرت الفترة الماضية واختفت".
 
وأوضح الحداد بأن "كافة الدراسات التي أجريت على متحور هيهي محدودة، ولا أحد يعرف ما مدى قدرته على الفتك والانتشار؟"
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