لأول مرة منذ 15 شهرا.. لا وفيات بكورونا في اليابان

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن اليابان لم تسجل، أمس الأحد، أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف العام.

فقبل يوم الأحد، لم يمر يوم في اليابان دون تسجيل أي وفاة بكوفيد-19، منذ الثاني من أغسطس 2020، وفقا لإحصاء من هيئة الإذاعة اليابانية.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة اليابانية تسجيل 3 حالات وفاة يوم السبت، بحسب ما ذكرت رويترز.

وانخفضت حالات الإصابة والوفاة بـكوفيد-19 بشكل كبير في اليابان مع زيادة نشاط التطعيمات والتلقيح ليشمل أكثر من 70 في المئة من السكان.

وبلغت الإصابات اليومية الجديدة ذروتها عند أكثر من 25 ألفا خلال موجة في أغسطس الماضي، غذتها السلالة المتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وسجلت اليابان أكثر من 18 ألف حالة وفاة بالمرض منذ بدء جائحة كوفيد-19.

كورونا.. السر في المسؤولية الفردية

ولمواجهة زيادة محتملة هذا الشتاء، تعتزم الحكومة بدء إعطاء جرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الشهر المقبل، وتعمل على توفير علاجات في صورة أقراص للحالات الخفيفة سعيا لتقليل حاجة المصابين لدخول المستشفيات.

يشار إلى أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم تقترب من 250 مليون حالة أمس الأحد، في الوقت الذي تراجع فيه ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا واستئناف المزيد من التجارة والسياحة الطبيعية على الرغم من أن بعض الدول في أوروبا الشرقية تشهد تفشيا قياسيا للمرض.

وأشار تحليل لرويترز إلى تراجع متوسط الإصابات اليومية 36 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأظهر التحليل أنه على الرغم من تباطؤ الانتشار ما زال فيروس كورونا يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يوما بسبب سلالة دلتا شديدة العدوى. واستغرق الأمر ما يقرب من عام لتسجيل أول 50 مليون إصابة بكوفيد-19.

وما زالت الإصابات في ارتفاع في 55 دولة من أصل 240 دولة مع وصولها أو اقترابها في روسيا وأوكرانيا واليونان من مستويات قياسية للإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة قبل عامين وذلك طبقا لتحليل لرويترز.