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بفضل لقاح كورونا.. شابة تدخل "نادي المليونيرات"

8
NOVEMBER
2021
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أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاما، مليونيرة، بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا.

وأعلن عن فوز جوانا، الأحد، بجائزة مالية مقدمة من حملة "مليون دولار فاكس"، وقدرها مليون دولار.

ونقلت شبكة "9 نيوز" الأسترالية عن جوانا قولها، إنها ستخصص جزء من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: "أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني. سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين".

وعن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: "لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد".

ودخل 2744974 أستراليا السحب للفوز بالجائزة والتي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الفائت.

 

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