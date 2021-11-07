البابا يدعو إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في إثيوبيا

A + A -

دعا البابا فرنسيس اليوم، إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في إثيوبيا حيث تصاعد القتال هذا الأسبوع في الشمال بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة.

وقال البابا: "أتابع بقلق الأخبار التي تصل من منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما من إثيوبيا التي يهزها صراع مستمر منذ أكثر من عام ويتسبب في وقوع العديد من الضحايا وأزمة إنسانية خطيرة".

وأضاف الحبر الأعظم بعد صلاة الأحد التقليدية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: "أجدد ندائي ليسود الوئام الأخوي والدرب السلمي للحوار".