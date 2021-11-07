"الياه سات" تكشف بالأرقام عن أدائها المالي القوي

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، الأحد، نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول 2021.

ووصلت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى 1.0 مليار درهم، أي ما يعادل 284.3 مليون دولار.

وتجاوز هامش الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 60 في المئة، ووصلت قيمته للأشهر التسعة 2021 إلى 628.3 مليون درهم، أي ما يعادل 171.1 مليون دولار، كما بلغت الأرباح المُطبَّعة المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 643.6 مليون درهم، أي ما يعادل 175.3 مليون دولار، متجاوزة العام السابق بنسبة 2.5 في المئة.

وأدى ذلك إلى تحقيق هامش ربح بنسبة 61.6 في المئة مما يتخطى هامش العام السابق البالغ 58.3 في المئة، الأمر الذي يعكس استمرار كفاءة التكلفة وكفاءة رأس المال العامل.

وبلغ صافي الدخل (حصة المساهمين من الأرباح) للأشهر التسعة الأولى 159.0 مليون درهم، أي حوالي 43.3 مليون دولار.

وبعد تعديل البنود غير المتكررة لمرة واحدة، بلغ صافي الدخل المُطبَّع 200.1 مليون درهم، أي 54.5 مليون دولار متجاوزا العام السابق بمقدار 61.4 مليون درهم أي 16.7 مليون دولار، وبنسبة 44.3 في المئة.

كذلك بلغ هامش صافي الدخل المُطبَّع 19.2 في المئة للأشهر التسعة متجاوزا هامش العام السابق الذي بلغ 12.9 في المئة.

وجاء تحسن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بفضل الأداء المرن للربع الثالث مع استقرار الإيرادات على نطاق واسع (أقل بنسبة 1 في المئة تقريبا من الربع الثالث 2020)، وتسجيل زيادة ملحوظة في الربحية، وارتفاع الأرباح المُطبَّعة المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 28.9 مليون درهم أي 7.9 مليون دولار، (بنسبة 15.3 في المئة)، وارتفاع صافي الدخل المُطبَّع بمقدار 31.7 مليون درهم أي 8.6 مليون دولار، (بنسبة 99.2 في المئة).

وحافظت "الياه سات" على معدل مرتفع للتحويلات النقدية يقارب 97 في المئة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 من خلال فعالية النفقات وقوة قاعدتها الرأسمالية.