زاخاروفا: موسكو وواشنطن تسعيان لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "موسكو وواشنطن تدركان الحاجة لتشكيل فريقي عمل مختصين لتفعيل الحوار بين البلدين حول الاستقرار الاستراتيجي".