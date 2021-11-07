أبي أحمد: إنقاذ إثيوبيا يتطلب تضحية المواطنين

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أكد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن إنقاذ البلاد يتطلب تضحيات من مواطنيها، مشيرا إلى أن "هذه التضحيات ستنقذ إثيوبيا.. نمر بوقت عصيب يولد فيه الأبطال".