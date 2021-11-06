عبد اللهيان: لا يحق لواشنطن الحديث عن التفاوض في ظل ضغوطها وإرهابها الاقتصادي

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اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يحق للولايات المتحدة الحديث عن التفاوض والاتفاق في ظل ضغوطها و"إرهابها الاقتصادي" ضد طهران.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، قال عبد اللهيان: "أميركا لا يحق لها الحديث عن التفاوض والاتفاق تزامنا مع الاستمرار في انتهاج سياسة الضغوط القصوى الفاشلة والإرهاب الاقتصادي".

وأعرب عن تطلعه بأن يحمل الطرف الأميركي والأوروبيون رؤية حقيقية إلى هذه المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل.

وحول مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، أكد استمرار هذا التعاون في إطار الاتفاقات والضوابط.

من جهة أخرى، أشاد بموقف الصين التي بادرت بإرسال 120 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى إيران.

وأعرب عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المتنامية، مؤكدا دعم إيران لمبادرة الصين العالمية في سياق التنمية المستدامة والتعاون معها في هذا الإطار.

وعن الوضع الراهن في أفغانستان، دعا إلى تشكيل حكومة شاملة، متمنيا نجاح اجتماع بكين لدول الجوار الأفغاني.