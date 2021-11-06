المبعوث الأميركي يزور "إسرائيل" غدًا الأحد في اطار مفاوضات الحدود مع لبنان

A + A -

يقوم المبعوث الأميركي المختص بأمور الطاقة، عاموس هوخستاين، بزيارة لـ "إسرائيل" تستغرق يومين، تبدأ غدا الأحد، في محاولة لاستئناف المفاوضات مع اللبنانيين بشأن الخلاف على الحدود البحرية المشتركة بين لبنان وفلسطين.

قبل حوالي أسبوعين ونصف، زار عاموس هوخستاين بيروت لبحث حلول أزمة الطاقة في لبنان، مؤكدًا استعداد حكومة بايدن لمساعدة لبنان و"إسرائيل" في إيجاد حل متفق عليه لقضية الحدود وسيعمل هوخستاين كوسيط بين البلدين.

في زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال هوخستاين إن الغرض من وصوله هو الاستماع وفهم الموقف اللبناني، وفحص ما إذا كان هناك مجال للتفاوض، وقال المبعوث إن "إسرائيل" تعتقد انها تتنازل لمصلحة لبنان، وأن هذا قد يكون ما يحتاجه الطرفان. وأعرب عن أمله في أن يتوصل لبنان والكيان العبري إلى حل، وقال إن وصوله يأتي بناء على طلب الجانبين.

وكجزء من الزيارة إلى فلسطين المحتلة، سيصل هوخستاين أيضا إلى رام الله، ومن المتوقع أن يلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما يناقش الأميركيون، من بين أمور أخرى، إمكانية التعاون في مجال الطاقة بين "إسرائيل" ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.