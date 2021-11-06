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عسكريون إستونيون أطلقوا النار بالخطأ على زملائهم البريطانيين في مالي

6
NOVEMBER
2021
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أطلق عسكريون إستونيون النار بالخطأ على جنود بريطانيين في مالي، حسبما أفادت صحيفة Postimees الإستونية اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن الجنود الإستونيين الذين يخدمون في قاعدة "غاو" العسكرية في مالي، أطلقوا النار على العسكريين البريطانيين الذين أهملوا تحديد هويتهم لدى اقترابهم من القاعدة، موضحة أن الحادث وقع "عندما اقتربت حافلة صغيرة تقل جنودا بريطانيين من القاعدة العسكرية وأطلق الجنود الإستونيون من حراس القاعدة النار على الحافلة لأن البريطانيين لم يبلغوا مسؤولي القاعدة باقترابهم منها وفقا للقواعد المرعية".

من جهته أكد رئيس المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الإستونية تافي كاروتام وقوع إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجنود الإستونيين تصرفوا وفقا للقواعد، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ومنذ 2018 يشارك العسكريون الإستونيون في عملية "برخان" التي تخوضها فرنسا مدعومة من دول أخرى عدة، في منطقة الساحل والصحراء (النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، تشاد) ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة. 

وتتلخص مهام الجنود الإستونيين في تسيير دوريات في مدينة غاو، وحراسة القاعدة الفرنسية في المدينة والتي تضم نحو 1500 عسكري من دول مختلفة، إلى جانب استعدادهم للتدخل كقوة رد سريع عند الضرورة.

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