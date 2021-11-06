ارتفاع سعر النفط الإيراني

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سجل إنتاج النفط الإيراني في شهر أيلول الماضي، وفقاً لآخر تقرير لمنظمة أوبك، نمّواً وارتفع سعر النفط الإيراني الثقيل بمقدار 4 دولارات إلى 74.08 دولاراً للبرميل.

وأفادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الأخير، نقلاً عن مصادر ثانوية، بأنّ إنتاج إيران النفطي في أيلول 2021، بلغ 2 مليون و 503 ألف برميل يومياً، بزيادة تصل إلى 22 ألف برميل يومياً، مقارنة مع شهر آب الذي سبقه.

وبحسب هذا التقرير، أنتجت إيران في حزيران الماضي مليونين و 470 ألف برميل من النفط. وفي أيار الماضي، مليونين 437 ألف برميل يومياً، في مقابل انتاج 2 مليون و 422 ألف برميل يومياً في شهر نيسان الماضي.

وأنتجت إيران في شهر آذار الماضي، 2 مليون و328 ألف برميل نفط يومياً.