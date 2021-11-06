لسبب مجهول.. دولة إفريقية تدخل في "عتمة كاملة"

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ذكرت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا أن التيار انقطع في سائر أنحاء البلاد، السبت، لسبب غير معلوم.

وأضافت أنها تعكف على حل المشكلة.

وقال المتحدث باسم شركة الكهرباء زسكو المملوكة للدولة جون كوندا: "انقطع التيار في عموم البلاد بسبب عطل لم يتضح سببه حتى الآن، وتعكف الشركة على إعادة تشغيل مصادر الكهرباء الرئيسية وتحقيق استقرار في النظام".

ورجح عودة التيار الكهربائي في غضون 6 إلى 8 ساعات.

وشهدت زامبيا انقطاعا كبيرا للكهرباء في الشهر الماضي أثّر على معظم أنحاء البلاد بعد عطل في محطة مهمة للطاقة الكهرومائية.