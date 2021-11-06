مكافأة أميركية بقيمة 5 ملايين دولار للقبض على شقيق "إل تشابو"

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أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة أنّها رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى اعتقال أوريليانو غوسمان لويرا، شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي الشهير "إل تشابو"، وثلاثة مطلوبين آخرين متّهمين بالإتجار بالمخدّرات.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ غوسمان لويرا متّهم أمام القضاء الأميركي مع الأخوة روبرتو سالغويرو نيفاريز وخوسيه سالغويرو نيفاريز وهريبرتو سالغويرو نيفاريز بالاتجار الدولي بالمخدّرات.

وكان القضاء الأميركي حكم على شقيقه خواكين "إل تشابو" غوسمان، الزعيم السابق لكارتيل "سينالوا"، بالسجن مدى الحياة.

ولطالما كانت ولاية سينالوا (شمال غرب المكسيك) مركزاً لتهريب المخدرات إلى الولايات المتّحدة.

والمطلوبون الأربعة ملاحقون وفقاً لإحدى اللوائح الاتّهامية الصادرة عن وزارة العدل الأميركية بتهمة تهريب الفنتانيل، وهو مخدّر مسؤول في الولايات المتحدة سنوياً عن آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنّ قيمة المكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار عن كلّ من المطلوبين الأربعة.

وإل تشابو (64 عاماً) حُكم عليه في الولايات المتحدة في تمّوز 2019 بالسجن لمدى الحياة.

وبارون المخدّرات هذا الذي كان يُعتبر الأقوى في مجاله في العالم إلى أن تسلّمته الولايات المتّحدة من المكسيك في 2017 يقضي حالياً عقوبة الحبس المؤبّد في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الأميركية.