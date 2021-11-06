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خلال مهرجان موسيقي بتكساس.. قتلى وجرحى بحادث المنصة

6
NOVEMBER
2021
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قال مسؤولون في ولاية تكساس الأميركية إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدة أشخاص آخرون في تدافع جماهيري في مهرجان أستروورلد الموسيقي.
 
وأوضح رئيس الإطفاء في هيوستن، صامويل بينا، أن ضغط الجماهير على المسرح حدث في الساعة التاسعة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي أثناء أداء ترافيس سكوت.
 
وأضاف: "بدأ الحشد يتكثف باتجاه مقدمة المنصة، مما تسبب في بعض الذعر، وبدأ يتسبب في بعض الإصابات. بدأ الناس في السقوط، وفقدوا الوعي، وسبب ذلك مزيدا من الذعر".
 
وتم إلغاء العرض بعد فترة وجيزة من إصابة العديد من الأشخاص.
 
وقال بينا إن المسؤولين نقلوا 17 شخصا إلى المستشفى، بينهم 11 يعانون من سكتة قلبية، كما تم علاج العديد من الأشخاص في مكان الحادث، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني.
 
وأشار بينا إلى أن ما يقرب من 50 ألف شخص حضروا المهرجان.
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