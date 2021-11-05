تطعيم 18 رضيعا عن طريق الخطأ ضد فيروس كورونا في فيتنام

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ذكرت وسائل إعلام نقلا عن السلطات المحلية في فيتنام، أنه تم تطعيم 18 طفلاً عن طريق الخطأ ضد COVID-19 في البلاد.

وقالت صحيفة "ذا فيتنام نيوز" إن الحادث وقع في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني في إحدى مناطق هانوي، بحسب ما ذكر موقع "rg".

وقام الأطباء بتطعيم 18 طفلاً تتراوح أعمارهم بين شهرين وستة أشهر باستخدام لقاح فايزر.

ويلاحظ أن حالة الأطفال الخاضعين للإشراف مستقرة في الوقت الحالي، وبدأت السلطات تحقيقا موسعا في الحادثة.

وبدأت فيتنام تلقيح الأطفال، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفق ما ذكره موقع "فيتنام نت نيوز" الإخباري، نقلا عن نائب وزير الصحة، تران فان توان.

كما أكدت وزارة الصحة الفيتنامية توسيع تلقيح الأطفال، تحت 12 عاما، بشكل تدريجي.

وذكرت الوزارة أن فيتنام قامت بتلقيح حوالي 13% من سكانها البالغ عددهم 98 مليون نسمة، بشكل كامل.