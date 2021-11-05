أسرة تجد نفسها محاطة بجنود مدججين بالأسلحة في السويد

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تحدثت وسائل إعلام سويدية عن مفاجأة تلقتها أسرة خلال نزهة في إحدى الغابات في منطقة غوتلاند الواقعة شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "الكومبس" السويدية أن أسرة محلية تفاجأت خلال نزهتها في إحدى المناطق الطبيعية بحصار عسكري لها من قبل جنود في الجيش السويدي.

وبحسب الوكالة، دخلت الأسرة إلى منطقة تدريبات عسكرية يحظر دخول المدنيين إليها.

وبهذا الصدد قال أحد أفراد الأسرة "في غضون ثوان، حاصر جنود مقنعون عربتنا وصوبوا أسلحة نارية صوبنا وكان عنصر المفاجئة صادما خصوصا أن المسلحين كانوا دون دليل على أنهم عناصر في الجيش السويدي".

وعقب فحص المنزل المتنقل وإظهار أفراد الأسرة هوياتهم، أخرج الجيش الأسرة من منطقة التدريبات العسكرية واعتذر عما حدث.