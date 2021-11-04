فرق الكوموندوز البريطانية تهين القوات الأمريكية خلال تدريبات مشتركة

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أجبرت قوات المارينز الملكية البريطانية القوات الأمريكية على استسلام مهين لأيام فقط، في تمرين تدريبي مشترك.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن فرق الكوماندوز البريطانية سيطرت على القوات الأمريكية أثناء تجربة هيكل قتالي جديد في كاليفورنيا. وتمكنت من السيطرة على كامل وحدة القوات الأمريكية تقريبًا خلال التدريبات القتالية التي استمرت خمسة أيام.

أفادت "تلغراف" أن القوات الأمريكية طلبت "إعادة ضبط" في منتصف الطريق بسبب الخسائر الفادحة في المحاكاة.

وفي وقت من الأوقات، دمرت الكوماندوز أو جعلت كل الأصول الأمريكية غير صالحة للعمل.

وصدت الكوماندوز أيضا هجوم اللحظة الأخيرة من قبل نظرائهم الأمريكيين. كما أنهوا التمرين بالسيطرة على أكثر من 65 في المئة من المنطقة بعد أن بدأوا بأقل من 20 في المئة.

وقال اللفتنانت كولونيل آندي داو، قائد القوة البريطانية: "خلال هذا الانتشار، كان تركيزنا على دمج قدرات تغيير اللعبة من جميع أنحاء قوة الكوماندوز لإحداث تأثير غير متناسب في مواجهة خصم نظير يتمتع بالتفكير الحر".

يذكر أن تمرين"Dagger Green" تحضره قوات عسكرية من عدد من الدول، ويركز التمرين على اختبار وحدات مشاة البحرية الأمريكية قبل نشرها في الخارج.

تبلغ المساحة المستخدمة للتمرين أكثر من 3500 كيلومتر مربع من التضاريس الجبلية والصحراوية.