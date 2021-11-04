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في خطوة مفاجئة...عقوبات أمريكية على شركات إسرائيلية

4
NOVEMBER
2021
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أعلنت الخارجية الأمريكية عن وضع شركتين إسرائيليتين للتكنولوجيا على اللائحة الفيدرالية السوداء، وذلك بعد ضلوعهما بصناعة برنامج "بيغاسوس" الذي استخدمته الحكومات لاستهداف المسؤولين في مختلف أنحاء العالم.
 
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي أعلنت عن إضافة أربع شركات أجنبية إلى قائمة الكيانات المشاركة في نشاطات تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة، موضحة أن هذه الكيانات الأربعة، هي شركة "كانديرو" الإسرائيلية لأنظمة التجسس، ومجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية لأنظمة التجسس، التي صنعت نظام "بيغاسوس"، الذي أثار كثيراً من الجدال في الأشهر القليلة الماضية، و"كومبيوتر سيكيوريتي إينيشياتيف كونسالتانسي بي تي إي" (كوسينك) السنغافورية المتخصصة بالأنظمة الأمنية، و"بوزيتيف تكنولوجيز" الروسية التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها.
 
وأكدت الخارجية، قائلة: "نحن لا نتخذ إجراءات ضد البلدان أو الحكومات التي توجد فيها هذه الكيانات".
 
وأوضحت الخارجية أن "هذه الإضافات تأتي عقب وضع القاعدة النهائية الموقتة في تشرين الأول 2021 التي نشرتها وزارة التجارة، التي تحدد ضوابط لعناصر معينة يمكن استخدامها في النشاطات السيبرانية الضارة"، لافتة إلى أن هذه القاعدة "تنفذ القرارات المتخذة في ترتيبات حول ضوابط تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات، ذات الاستخدام المزدوج".
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