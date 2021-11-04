living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باريس تتهم الرهينة الفرنسية السابقة صوفي بترونين بالتصرف بشكل غير مسؤول

4
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اتهمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، الرهينة السابقة في مالي، صوفي بترونين، بالتصرف بطريقة غير مسؤولة بعودتها مجددا إلى الأراضي المالية، وذلك بعد عام من إطلاق سراحها عقب خطفها على مدار 4 أعوام بواسطة جماعات متطرفة.
 
ووصف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريل أتال، اليوم الأربعاء، في تصريحات مقلتها إذاعة "فرانس إنفو"، تصرف بترونين بالعودة مجددا إلى مالي، بأنه "تصرف ينم عن عدم المسؤولية" من جانبها، تجاه "أمنها، وأمن الجنود الفرنسيين".
 
وأوضح أتال، "حينما يكون لدينا مواطنون يتم أخذهم رهائن في الخارج، فجنودنا الذين ينقذونهم من المخاطر التي تحيط بحياتهم"، مضيفا، "لدينا جنود قتلوا في إطار عمليات الذهاب لإنقاذ رهائن، تعرضوا للأسر في دول أجنبية"، مطالبا بضرورة احترام حياة هؤلاء الجنود.
 
والجمعة الماضية، أصدرت قيادة قوات الدرك في مالي أمرا بالمساعدة في العثور على الرهينة الفرنسية السابقة، وموظفة الإغاثة الفرنسية، صوفي بترونين، (75 عاما) والتي يشتبه أنها عادت إلى البلاد بعد عام من إطلاق سراحها من يد "جهاديين"، وتحولها للإسلام.
 
ونشر موقع "ساحل نيوز" الإخباري بيانا معمما لجميع وحدات قوات الدرك، موقعا من القائد العام لقوات الدرك المالية، طالب فيه بإيقاف والبحث عن صوفي بترونين، الرهينة السابقة، بعد الإبلاغ عن تواجدها في مدينة سيكاسو، على مقربة من الحدود مع بوركينا فاسو.
 
ويشتبه أن يكون سبب عودة الرهينة الفرنسية مجددا إلى مالي هو الانضمام إلى أبنتها بالتبني، إذ سبق وأكدت صوفي بترونين أنها ترغب في العودة مجددا إلى مالي للانضمام إلى ابنتها، وفق إذاعة فرنسا.
 
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم إطلاق سراح صوفي بترونين، التي تم اختطافها منذ نهاية 2016، في مدينة غاو شمالي مالي، بواسطة جهاديين تابعين لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي [الإرهابي في روسيا والعديد من الدول]، إذ كانت تعد آخر رهينة فرنسية مختطفة في مالي والعالم. وخلال اختطافها، تحولت بترونين إلى الإسلام.
 
وكانت بترونين تدير مركزا لمساعدة الأطفال الأيتام في مدينة غاو، قبل اختطافها بواسطة المسلحين.
 
واحتفى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإطلاق سراحها، بعد 4 أعوام من الاختطاف في مالي، وأكد، خلال استقباله لها بالمطار، أن إطلاق سراحها مصدر ارتياح كبير.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout