البنتاغون يعلن عن تسريع من الصين لترساناتها النووية “يفوق التوقعات”

A + A -

أعلن البنتاغون أن الصين توسع ترسانتها النووية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، مؤكدا قدرتها على إطلاق صواريخ بالستية مزودة برؤوس نووية من البر والبحر والجو.

وقال البنتاغون، في تقرير سنوي حول القدرات العسكرية للصين أصدره اليوم الأربعاء، إن “تسريع التوسع النووي للصين قد يسمح لها بامتلاك 700 رأس نووية بحلول العام 2027”.

وأضاف التقرير أنه “من المرجح أن تسعى بكين لامتلاك ما لا يقل عن 1000 رأس نووية بحلول العام 2030، وهو أعلى من الوتيرة والكمية المقدرة في العام 2020”.

ورغم أن العدد سيظل أقل بكثير من المخزونات الأمريكية الراهنة من الرؤوس النووية والتي تبلغ حصيلتها نحو 3750، إلا أنه يمثل تغيرا كبيرا في التوقعات الأمريكية بالمقارنة بالعام الماضي عندما حذر البنتاغون من أن الصين قد تصل إلى امتلاك 400 رأس نووية بحلول نهاية العقد الحالي.

ودعت الولايات المتحدة مرارا الصين للانضمام إلى المفاوضات الأمريكية الروسية حول الحد من التسلح، لكن الطرف الصيني يصر على رفض العرض.