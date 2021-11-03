منظمة الصحة تمنح موافقة طارئة للقاح الهندي بهارات بايوتيك

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منحت منظمة الصحة العالمية اليوم، موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين - بهارات بايوتيك، وهو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، والثامن على لائحة اللقاحات العالمية المجازة لمكافحة فيروس كورونا، بحسب وكالة "الصحافة الفرنسية".



واعلنت المنظمة في بيان، ان " هذا اللقاح الفعال بنسبة 78 في المئة، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما". وأوضحت أنه "يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع"، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نظرًا لسهولة تخزينه".



وكوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وبذلك، ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.



ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تم فيه تجاوز عتبة خمسة ملايين وفاة بسبب كوفيد-19 في العالم. وقد تكون الحصيلة الفعلية للوباء الذي اكتشف نهاية العام 2019 في الصين قبل أن يتحول إلى أسوأ جائحة منذ مئة عام، أعلى بمرتين أو ثلاث مرات.