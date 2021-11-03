living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيادي طالباني كبير بين ضحايا الهجوم على مستشفى كابل

3
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت تقارير عن مقتل مسؤول كبير في حركة طالبان في الهجمات التي استهدفت المستشفى العسكري في كابل أمس الثلاثاء وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
 
فقد أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة طالبان، حمد الله مخلص، كان من بين مقاتلين في الحركة قضوا في هجوم داعش على المستشفى في كابل، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
 
وأوضحت الوكالة أن مخلص، العضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان "بدري 313"، هو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي.
 
وكانت العاصمة الأفغانية كابل شهدت الثلاثاء انفجارين على الأقل، أعقبهما إطلاق نار بالقرب من مستشفى "سردار محمد داود خان" العسكري، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 
وقال مسؤولون في أفغانستان إن 25 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم الذي بدأ بوقوع انفجارين أعقبهما قيام مسلحين بمهاجمة المستشفى الواقع في وسط العاصمة كابل، بحسب رويترز.
 
 ووفقا لشهود عيان، فإن عناصر من تنظيم داعش دخلوا المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، ثم اشتبكوا مع مقاتلي طالبان.
 
وأظهرت صور فوتوغرافية نشرها عددٌ من السكان عمودا من الدخان يرتفع فوق منطقة الانفجارين.
 
وقالت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم داعش على تطبيق تليغرام، إن التنظيم أعلن مسؤولية عن هجوم استهدف أكبر مستشفى عسكري بأفغانستان الثلاثاء.
 
وكان تنظيم داعش قد نفذ سلسلة هجمات على مساجد وأهداف أخرى منذ سيطرة طالبان على كابل في أغسطس الماضي.
 
وفي وقت سابق، هاجم تنظيم داعش المستشفى الذي يضم 400 سرير في عام 2017 مما أودى بحياة أكثر من 30 شخصا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout