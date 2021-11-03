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إعلام: أنباء عن تقديم وزير الدفاع الأوكراني استقالته للبرلمان

3
NOVEMBER
2021
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن ممثل الحكومة في البرلمان، تاراس ميلنيتشوك، بأن وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، قدم استقالته إلى البرلمان.
 
ذكرت صحيفة "إن في" الإلكترونية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أندريه تاران، وزير الدفاع الأوكراني، قد تقدم باستقالته للبرلمان، وهو ما كشف عنه ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيتشوك.
 
من جانبه، نقل يوري بوتوسوف، رئيس تحرير صحيفة "تسينزور. نت" الأوكرانية، في وقت سابق اليوم، عن مصادر، أن فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، قد وافق على ترشيح أوليكسي ريزنيكوف نائب رئيس الوزراء في البلاد، وزير إعادة دمج الأراضي غير الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، على شغر منصب وزير الدفاع.
 
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة أمريكية عن قلق غربي أوروبي من الحشد العسكري الروسي الجديد بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك بعد اندلاع توترات بين الجيش الأوكراني وجيش الدفاع التابع لجمهورية دونيتسك.
 
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد الماضي، نقلا عن المسؤولين أن تحركات القوات أعادت المخاوف التي ظهرت في شهر أبريل/نيسان الماضي، عندما أثار أكبر حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، منذ سنوات، احتجاجا دوليا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن ما تفعله القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية غير واضح وسري للغاية.
 
وهذه التطورات تأتي في الوقت الذي يدخل فيه الصراع المحتدم منذ 7 سنوات ونصف بين القوات الأوكرانية وجيش الدفاع الشعبي التابع لجمهورية دونيتسك.
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