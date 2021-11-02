A + A -

شوهدت الملكة إليزابيث الثانية وهي تقود سيارتها بمفردها من طراز "جاكوار" في منطقة وندسور، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة لمدة أسبوعين على الأقل.



وبدت الملكة بصحة جيدة في الصورة المنشورة، بحيث كانت ترتدي نظارة شمسية وشالاً على رأسها أثناء القيادة.



وأعلن قصر باكنغهام، يوم الجمعة، أن جلالة الملكة قبلت توصيات المستشارين الّتي تنص على أن تقوم فقط "بمهام مكتبية خفيفة" وإلغاء جميع الزيارات الرسمية، ما يدلّ على أنها لن تتمكن من حضور الذكرى يوم السبت 13 تشرين الثاني.



وهذه الذكرى هي حدث تذكاري مخصص لتكريم جميع الأشخاص الّذين خدموا وضحوا في سبيل الوطن.



وأضاف أن جلالة الملكة لديها "نية حازمة" لقيادة الأمة في تكريم شهداء الحرب في ذكرى يوم الأحد في اليوم التالي.